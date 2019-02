AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat Frankreichs Ablehnung der Gaspipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert. "Der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 ist im deutschen Interesse", erklärte Gauland am Freitag. Das Projekt sei wichtig für die Energiesicherheit der Bundesrepublik. "Es ist daher ein grobes politisches Foul der Franzosen, dass sie sich in dieser Frage plötzlich gegen Deutschland stellen." Die EU-Botschafter wollen an diesem Freitag über die EU-Gasrichtlinie abstimmen, die es der EU-Kommission ermöglichen würde, das deutsch-russische Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren.

"Das Verhalten des französischen Präsidenten (Emmanuel) Macron zeigt, was die Freundschaftsbeteuerungen wie neulich erst in Aachen wert sind, wenn es tatsächlich darauf ankommt", sagte Gauland. Deutschland und Frankreich hatten dort im Januar den 56 Jahre alten Élysée-Freundschaftsvertrag erneuert.

"Der Streit um Nord Stream 2 macht erneut die Spaltung der EU deutlich und wirft die Frage auf, ob es überhaupt noch gemeinsame europäische Interessen gibt", führte Gauland aus. "Die Bundesregierung darf diese Entwicklung nicht weiter ignorieren und muss endlich ihre schwärmerische Europapolitik den neuen Realitäten anpassen."

Deutschland dürfe sich dem Druck der Vereinigten Staaten nicht beugen, die "knallhart ihre eignen wirtschaftlichen und politischen Interessen" verfolgten, erklärte Gauland. "Sie wollen ihr Flüssiggas nach Europa verkaufen und gleichzeitig eine Wiederannäherung der Europäer an Russland verhindern."/hrz/DP/fba

