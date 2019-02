- Visa veröffentlichte am 30. Januar seine Ergebnisse- Führungskräfte hoben Reihe von Risiken für 2019 hervor- Analysten sind sich bei Aktienempfehlung ziemlich einig- Unternehmen sieht effizienter aus als seine WettbewerberWährend Visa (V.US / ISIN: US92826C8394) ein 60 Jahre bestehendes Unternehmen ist, das keiner Einführung bedarf, mag es überraschen, dass Aktien von Visa seit gerade einmal einem Jahrzehnt an der Börse gehandelt werden können. Seit dem Börsengang im Jahr 2008 hat sich der Aktienkurs mehr als verzehnfacht. In dieser Kurzanalyse werfen wir einen Blick auf den aktuellen Ergebnisbericht von Visa und vergleichen das Unternehmen mit seinem größten Wettbewerber - Mastercard (MA.US / ISIN: US57636Q1040). Visa konnte die Zahl der abgewickelten Transaktionen in den letzten zehn Jahren deutlich steigern. Auch der Hauptkonkurrent Mastercard baute seine Aktivitäten deutlich aus, aber die Wachstumsdynamik blieb hinter der von Visa zurück. Quelle: XTB Research, Bloomberg Das Kerngeschäft von Visa hat viele Vor- und Nachteile. Die Einrichtung eines brandneuen Zahlungsabwicklungsnetzwerks ist kostspielig, und es könnte noch schwieriger sein, Händler zum Umstieg auf dieses Netzwerk anzuregen. Diese hohen Markteintrittsbarrieren machen die Visas Branche schwer erschließbar. Jedoch sind die Kosten für die Wartung und Modernisierung eines solchen Netzwerks nach der Festlegung niedrig, so dass Visa Geld für Ausschüttungen an die Aktionäre oder den Erwerb neuer Unternehmen sparen kann. Ersteres gilt insbesondere für das Unternehmen, da es seit seinem Börsendebüt ...

