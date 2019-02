Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG Unternehmen: AGROB Immobilien AG ISIN: DE0005019004 Anlass der Studie: Vorstandsinterview Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Die AGROB Immobilien AG (AGROB) betreibt einen Medien- und Gewerbepark im Münchner Vorort Ismaning und ist strategisch ausgerichtet auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit dem Schwerpunkt auf Medienunternehmen. Im Zuge einer Neubewertung wurde eine deutliche Steigerung der Immobilienwerte festgestellt und der Gesamtwert liegt zum 31.12.2018 bei 179 Mio. EUR (vormals zum 31.10.17 bei 132,3 Mio. EUR ). Zu dieser Entwicklung führt GBC-Analyst Matthias Greiffenberger ein Interview mit Achim Kern, Vorstand der AGROB Immobilien AG. GBC AG: Der große Bedarf an Gewerbeimmobilien in München in Kombination mit den knappen Flächen lässt die Münchner Immobilienmarktpreise weiter ansteigen. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf Ismaning im Landkreis München aus? Achim Kern: Der Münchner Immobilienmarkt befindet sich nach wie vor auf Rekordkurs. 2018 wurden über 900.000 m² Gewerbeflächen vermietet ??" so viel wie noch nie. Insbesondere für Großmieter gibt es kaum noch Optionen. Dies wirkt sich mehr und mehr auch auf das Umland, insbesondere für den ohnehin stark nachgefragten Norden und Ismaning aus. Für Mieter, die ab 5.000 m² Büroflächen suchen gibt es im Umland keine Angebote mehr. Die Fertigstellungsquote laufender Projektentwicklungen wird auch in 2019 die Nachfrage an Flächen nicht decken können. GBC AG: Sie konnten bereits wichtige Vermietungserfolge vermelden. Wie schätzen Sie das abgelaufene Geschäftsjahr ein? Achim Kern: Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden. Wir konnten insgesamt 8.000 m² Büroflächen nachvermieten bzw. auslaufende Mietverträge verlängern. Ein wichtiger großer Mietvertrag mit ca. 2.700 m² Büroflächen konnte im letzten Quartal 2018 langfristig zu guten Konditionen abgeschlossen werden. Die konservative Planung mit einem Planergebnis von EUR 1,8 Mio. bis EUR 2,0 Mio. konnten wir mit realen Zahlen deutlich übertreffen. Wir werden voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von EUR 2,4 Mio. das Geschäftsjahr 2018 abschließen. Allerdings ist bei diesem Ergebnis zu berücksichtigen, dass zu dem gut verlaufenen operativen Geschäft zusätzlich ein Sondereffekt beigetragen hat, der sich aus einer Auflösung von Pensionsrückstellungen ergeben hat. GBC AG: Im Rahmen der Neubewertung der Liegenschaften und des Wechsels des Gutachters kam es zu einer signifikanten Aufwertung des Immobilienportfolios? Wie schätzen sie die Bewertung ein und wie wollen Sie zukünftige weitere Wertsteigerungen zu erzielen? Achim Kern: Wir haben die Neubewertung unserer Liegenschaften ganz bewusst in die Hände eines renommierten und national wie international in der Branche anerkannten und sehr geschätzten Gutachters gelegt, da gerade der Immobilienwert den wesentlichen Vermögenswert unserer Gesellschaft darstellt. Zu Ihrer Frage der zukünftigen Wertsteigerung kann ich Ihnen antworten, dass wir mit allen Geschäftsfeldern darauf abzielen, den Wert unserer Immobilien langfristig und nachhaltig zu sichern und wenn es die Marktgegebenheiten zulassen selbstverständlich alles daran setzen um von Wertsteigerungen zu partizipieren. GBC AG: Während Sie an der Erfolgsstrategie des AGROB weiter festhalten, haben Sie auch einen leichten strategischen Richtungswandel vollzogen. Welche Maßnahmen haben Sie bereits umsetzen können und wie wurden diese aufgenommen? Achim Kern: Was uns sehr am Herzen liegt ist nicht nur die Bau- und Ausstattungsqualität unserer Immobilien, die selbstverständlich immer auf aktuellem technischem Stand sein muss. Zunehmend werden Faktoren wie Mobilität, Angebote an alternativen Fortbewegungsmitteln, Elektrofahrzeuge und E-Ladestationen sowie erweiterte Serviceleistungen rund um die Essensversorgung wichtiger um unseren Mietern auf dem Campus ein ganzheitliches ??zWohlfühlpaket" anbieten zu können. Daran arbeiten wir und haben auch schon einige Themen umgesetzt. GBC AG: Wie sehen Sie aktuell die AGROB für die Zukunft aufgestellt und welche Aufgaben stehen noch an? Achim Kern: Unsere Gesellschaft ist für die Zukunft gut gerüstet. Wir verfügen über solide Finanzparameter mit einem voraussichtlichen Eigenkapital von EUR 28 Mio., was einer Quote von über 30 % entspricht. Unsere Leerstandsquote liegt bei etwas unter 4% und zudem verfügen wir über umfangreiche Baurechte die wir entsprechend Marktentwicklung und Nachfrage weiterentwickeln können. Für unseren Immobilienbestand haben wir einen 3-Jahres-Instandhaltungsplan aufgesetzt, der seit 2018 abgearbeitet wird um nachhaltig unsere Immobilien markt- und wettbewerbsfähig halten zu können. GBC AG: Herr Achim Kern, ich danke Ihnen für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17539.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 08.02.19 (11:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.02.19 (11:15 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2019 05:22 ET (10:22 GMT)