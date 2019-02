Neues Spezialabenteuer gibt Spielern die Chance, an einem sehnlichst erwarteten gesellschaftlichen Anlass in Hogwarts teilzunehmen

Wer: Jam City, ein in Los Angeles ansässiges Studio für mobile Spiele, in Zusammenarbeit mit Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment, einem Label, das sich der Entwicklung von neuen Videospielen für Computer und Mobilgeräte widmet, die von den Originalgeschichten aus J. K. Rowlings Zauberwelt inspiriert wurden und die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen Abenteuer stellen.

Was: In dem mobilen Spiel "Harry Potter: Hogwarts Mystery" dreht sich diesen Februar in Hogwarts alles um den gesellschaftlichen Anlass der Saison den Himmelsball! In diesem Spezialabenteuer können Spieler ab der vierten Klasse nach dem Unterricht an der Planung und den Vorbereitungen für die erste Tanzveranstaltung an der Schule teilnehmen. Die Spieler müssen dabei etliche Entscheidungen treffen und soziale Situationen meistern und können sich mit ihren Mitschülern zusammentun, um die Veranstaltung zu einem rauschenden, überwältigenden Erfolg zu machen!

Die Spieler müssen ihren Klassenkameraden aus Hogwarts helfen, um ihre Hoffnungen für den Himmelsball wahrmachen zu lassen. Die beliebte Penny aus dem Hause Hufflepuff erhofft sich beispielsweise, das Dekorationskomitee leiten zu dürfen, aber das verschlagene Duo aus Merula und Ismelda setzt alles daran, ihre Anstrengungen zu sabotieren. Introvertierte Mitschüler wie Rowan benötigen unterdessen Tipps für ein Makeover sowie aufmunternde Worte, damit sie am Ball ihr Bestes geben können.

Vor der Galaveranstaltung können die Spieler die Große Halle besuchen und sich unter Mitschülern wie Tulip, Barnaby, Rowan, Ben, Merula, Penny und anderen jemanden aussuchen, der oder die sie zum Ball begleiten soll. Wenn die Nebenaufgabe fast abgeschlossen ist, können die Spieler sich aus den Kostümen, die von dem modebewussten André aus dem Hause Ravenclaw zusammengestellt wurden, ein eigenes Outfit für den Ball aussuchen.

Zitat: "Das Leben in Hogwarts ist mit Unterricht, Aufgaben und außerschulischen Aktivitäten bereits ausgefüllt aber für gesellschaftliche Anlässe und Feierlichkeiten hat es immer Platz", sagte Michael Brozman, Sr. Director of Product bei Jam City. "Wir sind enorm stolz darauf, in diesem Februar die für einen begrenzten Zeitraum verfügbare Nebenaufgabe mit dem Himmelsball vorstellen zu dürfen, die den Spielern die Gelegenheit gibt, die Aufregung, die Auswahlmöglichkeiten und den Kameradschaftsgeist rund um einen Schulball in Hogwarts zu erleben."