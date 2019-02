Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach der FED-Zinssitzung am 29./30. Januar sind die Renditen von Treasuries und Bundesanleihen angesichts der dovishen Haltung der Notenbank unter Abwärtsdruck geraten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Im Wochenverlauf hätten die Renditen dann aber wieder zugelegt, sodass sich per saldo nahezu keine Veränderung ergebe. Die zehnjährigen Treasuries würden derzeit bei knapp 2,70% rentieren, die Bundesanleihen gleicher Laufzeit bei 0,15%. ...

