Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den ersten Handelstagen des neuen Jahres war die Risikoaversion der Anleger zunächst noch hoch, berichten die Experten von Union Investment.Doch schon kurze Zeit später habe die US-Notenbank FED eine mögliche Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus signalisiert. Anleger hätten letztlich sogar sämtliche Zinsschritte für dieses Jahr eingepreist. In Kombination mit den schwachen Konjunkturdaten sei die Furcht vor steigenden Renditen merklich zurückgegangen und es habe sich eine große Nachfrage seitens der Anleger entwickelt. In den darauffolgenden Wochen seien dabei vor allem jene Anleihen gesucht gewesen, die zuvor stark unter Druck geraten seien. Die als sicher geltenden Staatsanleihen aus den Kernländern hätten sich daher zunächst Kursverlusten gegenübergesehen. Für Papiere aus den Peripherieländern sei es hingegen aufwärts gegangen. Hier habe auch geholfen, dass die Diskussion um den italienischen Haushalt gänzlich verstummt sei. ...

