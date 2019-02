FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsdienstleister Wirecard will rechtlich gegen die Financial Times und ihre angeblich "unethische" Berichterstattung vorgehen. In einer auf der Internetseite veröffentlichten Erklärung des DAX-Konzerns heißt es: "Wir werden alle verfügbaren rechtlichen Mittel einsetzen, um das Unternehmen und insbesondere unsere Mitarbeiter und deren Persönlichkeitsrechte zu schützen." In den vergangenen Tagen hatten mehrere Berichte in der Financial Times mit Vorwürfen eines Bilanzierungsskandals bei dem Konzern die Wirecard-Aktie in heftige Kursturbulenzen getrieben. Die Aktie brach daraufhin ein. Wirecard hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Zuletzt am Donnerstag schrieb die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf einen vorläufigen Bericht einer Kanzlei, Wirecard solle in Asien Aktiva hin und her geschoben haben, ein sogenanntes Round Tripping. "In dem gestern veröffentlichten Artikel werden Wirecard-Mitarbeiter mit unbewiesenen und falschen Behauptungen verleumdend verurteilt", teilte Wirecard mit und ergänzte, dies sei das dritte Mal, "dass dieselben hochvertraulichen Dokumente aus einem Compliance-Audit als Grundlage für eine diffamierende Medienberichterstattung verwendet wurden."

Am Montag hatte Wirecard erklärt, dass sowohl eine interne als auch eine unabhängige Prüfung keine Hinweise auf strafbares Fehlverhalten von Mitarbeitern oder Führungskräften ergeben hätten. "Wir betrachten die Angelegenheit als abgeschlossen, der formale Abschluss folgt in Kürze", sagte Vorstandschef Markus Braun in einer Telefonkonferenz. Die ganze Angelegenheit habe keinerlei Einfluss auf das Geschäft von Wirecard, fügte Braun hinzu und bekräftigte, ein starkes Jahr 2019 zu erwarten.

February 08, 2019

