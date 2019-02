GBC-Analyst Matthias Greiffenberger hat im Interview mit Achim Kern, dem Vorstand der AGROB Immobilien AG, über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen gesprochen, darunter auch über die im Rahmen einer Neubewertung deutliche Steigerung der Immobilienwerte.

GBC AG: Der große Bedarf an Gewerbeimmobilien in München in Kombination mit den knappen Flächen lässt die Münchner Immobilienmarktpreise weiter ansteigen. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf Ismaning im Landkreis München aus?

Achim Kern: Der Münchner Immobilienmarkt befindet sich nach wie vor auf Rekordkurs. 2018 wurden über 900.000 m² Gewerbeflächen vermietet - so viel wie noch nie. Insbesondere für Großmieter gibt es kaum noch Optionen. Dies wirkt sich mehr und mehr auch auf das Umland, insbesondere für den ohnehin stark nachgefragten Norden und Ismaning aus. Für Mieter, die ab 5.000 m² Büroflächen suchen gibt es im Umland keine Angebote mehr. Die Fertigstellungsquote laufender Projektentwicklungen wird auch in 2019 die Nachfrage an Flächen nicht decken können.

GBC AG: Sie konnten bereits wichtige Vermietungserfolge vermelden. Wie schätzen Sie das abgelaufene Geschäftsjahr ein?

Achim Kern: Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden. Wir konnten insgesamt 8.000 m² Büroflächen nachvermieten bzw. auslaufende Mietverträge verlängern. Ein wichtiger großer Mietvertrag mit ca. 2.700 m² Büroflächen konnte im letzten Quartal 2018 langfristig zu guten Konditionen abgeschlossen werden. Die konservative Planung mit einem Planergebnis von € 1,8 Mio. bis € 2,0 Mio. konnten wir mit realen Zahlen deutlich übertreffen. Wir werden voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von € 2,4 Mio. das Geschäftsjahr 2018 abschließen. Allerdings ist bei diesem Ergebnis zu berücksichtigen, dass zu dem gut verlaufenen operativen Geschäft zusätzlich ein Sondereffekt beigetragen hat, der sich aus einer Auflösung von Pensionsrückstellungen ergeben hat.

GBC AG: Im Rahmen der Neubewertung der Liegenschaften und des Wechsels des Gutachters kam es zu einer signifikanten Aufwertung des Immobilienportfolios? Wie schätzen sie die Bewertung ein und ...

