Die VW -Finanztochter Volkswagen Financial Services baut ihr Flottengeschäft aus. Das Unternehmen aus Oberhaching gab am Freitag in Braunschweig eine 60-Prozent-Beteiligung an der Flottenmanagementgesellschaft Fleetlogistics bekannt. Die in mehr als 70 Ländern aktive Firma sei in ihrem Bereich die Nummer eins in Europa. Die weiteren 40 Prozent der Unternehmensanteile bleiben bei der bisherigen Alleingesellschafterin TÜV Süd. Die Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Geplant ist den Angaben zufolge, das Geschäft der Carmobility GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG, an Fleetlogistics zu übergeben. Carmobility ist seit 2006 als Fuhrparkmanagementgesellschaft in Deutschland aktiv und verfügt zum Jahresende 2018 über einen Bestand von rund 40 000 Verträgen. Fleetlogistics beschäftigt weltweit rund 360 Mitarbeiter und kommt auf einen Gesamtbestand von rund 200 000 Fahrzeugen./tst/DP/fba

ISIN DE0007664039

