Ein Untersuchungsbericht der Behörde enthalte drei Optionen, die auch die ursprünglich im Raum stehenden Sonderzölle von 25 Prozent enthielten, berichtete die "Wirtschaftswoche" ("WiWo") am Freitag unter Berufung auf Kreise der Europäischen Union.Die erste Variante sei ein Zoll von zehn Prozent, was dem in der EU auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...