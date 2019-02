Unterföhring (ots) -



Titel: Einstein; Staffel: 3; 2019; Folge: 6; Person: Annika Ernst; Tom Beck



Annika Ernst und Tom Beck lernen Rock 'n' Roll für »Einstein« am 11. Februar um 21:15 Uhr in SAT.1



Nach einem Mord in einem Rock-Club ermitteln Einstein (Tom Beck) und Elena Lange (Annika Ernst) undercover mit Petticoat und Lederjacke. Für ihre Nachforschungen wollen sie bei einem Rock 'n' Roll-Wettbewerb mittanzen - sehr zur Freude von Hauptdarsteller Tom Beck: »Ich liebe diese Musik! Und Felix Winterberg geht als Rock 'n' Roller auch total auf.« SAT.1 zeigt »Einstein« am Montag, 11. Februar 2019, um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere.



