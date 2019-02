Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Natural Substances Lab, Betreiber der koreanischen Kosmetikmarke DEMAR3, hat auf der Produktneuheiten-Konferenz von DEMAR3 in Frankreich sein neues Produkt "RE:9 TUNER" präsentiert.



Die Kosmetik-Forschungsgruppe bei Korea Natural Substances Lab kommentierte: "Wir haben RE:9 TUNER vor dem Hintergrund entwickelt, dass sich Makeup mit der Zeit auflöst und Touchups die Sache noch verschlimmern."



Das Produkt verwendet Michell-Strukturen, um beim Touchup mithilfe von Aminosäure aus Seide verklumpte Makeupschichten aufzubrechen und der Haut von innen heraus Feuchtigkeit zu spenden.



Natural Substances Lab präsentierte seine Produktneuheit, beantwortete Fragen des Publikums und bot eine Live-Demo.



