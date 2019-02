London (www.anleihencheck.de) - Die eingetrübten Wachstumsaussichten in Europa haben in der vergangenen Woche dazu geführt, dass die EU-Kommission ihre Konjunkturprognosen nach unten korrigierte, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.Italien markiere regional das Schlusslicht, nachdem die Wachstumsprognose auf nun 0,2 Prozent gesenkt worden sei. Aber auch die stark exportorientierte Wirtschaft in Deutschland schwächle, was sich bereits in gedämpften Unternehmensergebnissen niederschlage. Ein großer Teil dieser Schwäche sei der geringeren Nachfrage aus China zuzuschreiben, obwohl die Experten dort schon bald mit einer Stabilisierung rechnen würden. In der Zwischenzeit sehe man jedoch, dass die globalen Entscheidungsträger vorsichtiger agieren würden. ...

