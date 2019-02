Nachdem am Donnerstag ein erneuter Bericht der "Financial Times" (FT) über einen angeblichen Finanzskandal bereits den dritten Kurssturz der Wirecard-Aktie innerhalb weniger Tage auslöste, will der Zahlungsabwickler jetzt offenbar juristische Maßnahmen ergreifen. Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Demnach will Wirecard die Wirtschaftszeitung verklagen. "Wirecard geht rechtlich gegen FT und seine unethische Berichterstattung vor", kündigte der Dax-Konzern an. Wirecard hatte ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...