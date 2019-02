Das Unternehmen kündigte seine erste Mobilanwendung an und erreichte im ersten Monat beinahe eine Millionen Downloads

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance- und Sicherheit, gab heute die Ergebnisse des vierten Quartals 2018 bekannt. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Cloudflare seine globale Präsenz mit zehn neuen Rechenzentren weiter ausbauen. Das Unternehmen startete seine erste Mobilanwendung und eröffnete in München eine neue Niederlassung.

"Wir schlossen 2018 mit einer bedeutenden Erweiterung unseres Netzwerks, mit unserer ersten Kundenanwendung und einer neuen Niederlassung in Europa ab", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Mit unserem Team erreichten wir im letzten Quartal ein stolzes Wachstum. Wir brachten den weltweiten Anwendern unser Netzwerk noch näher und eröffneten eine Niederlassung, um mehr Nähe zu den europäischen Anwendern zu demonstrieren."

Über die neuen Cloudflare Rechenzentren ist das Unternehmensnetzwerk an 165 Standorten weltweit präsent. Mit diesen zusätzlichen Präsenzpunkten in den Vereinigten Staaten, Bahrain, Russland, Vietnam, Pakistan und Frankreich (Réunion) ist Cloudflare im Jahr 2018 nun in 46 neuen Städten vor Ort.

Cloudflare kündigte auch seine erste Mobilanwendung, die 1.1.1.1 App an. Im März 2018 brachte das Unternehmen die Anwendung 1.1.1.1 DNS auf den Markt, über die Nutzern eine schnellere, vertraulichere Internetsuche möglich ist. Mit der 1.1.1.1 App können iOS- und Android-Nutzer auf ihren Mobiltelefonen 1.1.1.1 rasch ein- und ausschalten und so problemlos verschlüsselt im Internet browsen. Seitdem die 1.1.1.1 App im November auf den Markt kam, haben sie beinahe eine Millionen Benutzer heruntergeladen.

Cloudflare veröffentlichte auch ein Update zum ersten Geburtstag des Athen-Projekts. Dabei ging es darum, wieder Vertrauen in die Demokratie herzustellen, indem anfällige Wahl-Webseiten gratis mit dem Cloudflare Dienst auf Unternehmensebene ausgestattet wurden.

Im Dezember 2018 wurde Cloudflare im 2018 Gartner Critical Capabilities Bericht für Anwendungs-Firewalls im Cloud Web (Web Application Firewalls, WAFs) sehr gut bewertet.1 Zudem erweitert Cloudflare sein Netzwerk weiterhin weltweit und verfügt dabei nun über eine Kapazität von 20 Terabit pro Sekunde (Tbps).

Cloudflare beschäftigte Ende 2018 mehr als 865 Mitarbeiter, ausgehend von 539 Beschäftigten vor mehr als einem Jahr. Das Unternehmen setzt den Aufbau seiner Herstellungs-, Vertriebs-, Marketing- und Supportteams in seinen Niederlassungen weltweit fort.

Weitere Informationen über Cloudflare finden Sie in den nachstehenden Ressourcen.

Cloudflare Netzwerkkarte

Cloudflare Blog

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heutzutage unterhält das Unternehmen eines der größten Netzwerke, das über 10 Billionen Anfragen pro Monat betreibt, was fast 10 Prozent aller Internet-Anfragen ausmacht. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Eigenschaften wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Seite immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom World Economic Forum als Technologie-Pionier anerkannt, vom Wall Street Journal in zwei aufeinander folgenden Jahren zum innovativsten Netzwerk- und Technologie-Unternehmen ernannt und von Fast Company unter den 50 innovativsten Unternehmen weltweit platziert. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in San José, Kalifornien, Austin, Texas, Champaign, Illinois, New York, New York, Washington, DC, London, München und Singapur.

1 Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190208005216/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com