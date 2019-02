Hamburg (ots) - Kompakttraining GmbH & Co. KG bekam letztes Jahr erneut für seine Inhouse-Schulungen und offenen Seminare branchenübergreifend sehr gute Bewertungen und sind sogar Marktführer im Bildungswesen bei Stadtwerken, Abfall- und Energieversorgern



Bereits im dritten Jahr in Folge hat der Seminaranbieter aus Hamburg mit seinen offenen Seminaren und Inhouse-Schulungen die Erwartungen bei der Teilnehmerzahl und Zufriedenheit der angebotenen Kurse sowie bei der Bewertung der Trainerinnen und Trainer wieder übertroffen. Die Kompakttraining GmbH & Co.KG steht für eine moderne Personalentwicklung, weg von der "blinden" Standard-Qualifizierung, hin zur individuellen Förderung und Befähigung von Führungs- und Nachwuchskräften.



Marktführer bei den städtischen Betrieben



Beste Resonanz - und bereits Marktführer im Bereich Qualifizierung von einzelnen Mitarbeitern und Teams rund um alle sozialen Fähigkeiten (SoftSkills) und Managementkompetenzen - bekamen die Hamburger von den Teilnehmerinnen der Stadtwerke, städtischer Betriebe, Abfallentsorger sowie der Energieversorger.



Besonders in dieser Branche war die Schulungskompetenz des Weiterbildungsanbieters in den Bereichen Kundenservice, Beschwerdemanagement und Digitale Kommunikation gefordert - erfolgreich, denn für die Trainerinnen gab es stets sehr gute Bewertungen, sowohl bei den Inhouse-Schulungen als auch bei den offenen Seminaren.



Treue Kunden aus der Automobilbranche



Die Zeitmanagement und Projektmanagement Seminare erfreuen sich besonders in der Automobil / Automotive Branche äußerster Beliebtheit. Hier hat der Hamburger Seminaranbieter einen treuen Kundenstamm aufgebaut, der Fach-, Nachwuchs- und Führungskräfte in regelmäßigen Abständen zu den deutschlandweit einzigartigen Seminaren schickt. Denn gerade durch die praktische Fallarbeit an den eigenen Projekten - unterstützt von den erfahrenen Projektmanagementtrainerinnen - stechen die Hamburger gegenüber anderen Bildungsträgern heraus.



Kundenservice für die Baubranche



Besonders für die Seminare "Kundenservice" und "Projektmanagement" hat die Kompakttraining neue und zufriedene Kunden aus der Baubranche - Architekten und Bauträger - gewonnen. Die Fähigkeiten der Trainerinnen wurden in den offenen Seminaren durch Einzelteilnehmer "getestet" für gut befunden und daraufhin gleich eine Inhouse-Schulung gebucht.



Managementqualifizierung für Industrie, Logistik und Transport



Ein großer Teil der Teilnehmerinnen in den Führungskräfteseminaren kommen aus den Bereichen Wohnungswirtschaft, Industrie, Transport, Logistik & Verkehr aber auch aus dem Deutschen Mittelstand und der Industrie. Denn die Hamburger decken die gesamte Führungskräfteentwicklung durch Ihre Seminare mit den Themen Zeitmanagement für Führungskräfte, Mitarbeiterführung, Disziplinarische Führung, Projektmanagement und Change Management ab.



