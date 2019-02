Mainz (ots) - Woche 06/19



Fr. 8.2.



Bitte Programmänderung ab 0.00 Uhr beachten:



Zur Erinnerung an Rosamunde Pilcher



0.00 Rosamunde Pilcher - Ein Leben (VPS 23.59/HD) Film von Karin Beck-Loibl Deutschland 2018



0.15 Starsky & Hutch (VPS 0.00) Hutch wird süchtig



1.05 Starsky & Hutch (VPS 0.50) Gefährlicher Striptease



1.55 SOKO Leipzig (VPS 1.40)



2.40 Der Staatsanwalt (VPS 2.25)



3.40 SOKO Wien (VPS 3.25)



4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.10)



5.05- hallo deutschand 5.35



("Leute heute" entfällt.)



Woche 07/19



Sa., 9.2.



Bitte Programmänderung ab 10.05 Uhr beachten:



10.05 Club der magischen Dinge



10.30 heute Xpress (VPS 10.25)



10.35 Notruf Hafenkante (VPS 10.30)



11.15 SOKO Stuttgart



12.00 heute Xpress



12.05 Menschen das Magazin



Zur Erinnerung an Rosamunde Pilcher



12.20 Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher (1) (Dolby-Surround/UT)



Penelope Keeling Vanessa Redgrave junge Penelope Keeling Maisie Dimbleby Lawrence Sterne Maximilian Schell Cosmo Hamilton Sebastian Koch Antonia Hamilton Stephanie Stumph Danus Muirfield Lukas Gregorovicz Olivia Keeling Victoria Smurfit Nancy Chamberlain Victoria Hamilton Noel Keeling Charles Edwards Richard Lomax Alastair Mackenzie Ambrose Keeling Toby Fisher und andere



Musik: Richard Blackford Kamera: Tony Imi B.S.C. Drehbuch: Brian Finch Regie: Piers Haggard Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ZDF Enterprises und ORF (Erstsendung 25.12.2006) Großbritannien 2006



13.45 Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher (2) (VPS 13.44/Dolby-Surround/UT)



Penelope Keeling Vanessa Redgrave junge Penelope Keeling Maisie Dimbleby Lawrence Sterne Maximilian Schell Cosmo Hamilton Sebastian Koch Antonia Hamilton Stephanie Stumph Danus Muirfield Lukas Gregorovicz Olivia Keeling Victoria Smurfit Nancy Chamberlain Victoria Hamilton Noel Keeling Charles Edwards Richard Lomax Alastair Mackenzie Ambrose Keeling Toby Fisher und andere



Musik: Richard Blackford Kamera: Tony Imi B.S.C. Drehbuch: Brian Finch Regie: Piers Haggard Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ZDF Enterprises und ORF (Erstsendung 25.12.2006) Großbritannien 2006



zu Sa., 9.2.



Zur Erinnerung an Rosamunde Pilcher



15.15 Rosamunde Pilcher - Ein Leben (HD) (vom Vortag) Film von Karin Beck-Loibl Deutschland 2018



15.30 heute Xpress (VPS 15.13)



15.35 Stadt, Land, Lecker (VPS 15.15)



16.20 Bares für Rares (VPS 16.00) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 31.12.2017) Deutschland 2017



(Weitere Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen. "Der Landarzt: Bitteres Ende" und "Zitterpartie" verschiebt sich auf Sa., 23.2.2019. "Rosamunde Pilcher: Englischer Wein" verschiebt sich auf So., 10.2.2019, 10.15 Uhr.)



So., 10.2.



Bitte Programmänderung beachten:



Zur Erinnerung an Rosamunde Pilcher



10.15 Rosamunde Pilcher: Englischer Wein (VPS 10.14) (Text und weitere Angaben s. 9.2.2019)



("Meine wunderbare Familie: Einmal Ostsee und zurück" verschiebt sich auf So., 24.2.2019, 10.15 Uhr. Weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen.)



--------------------------------------



Bitte Programmänderung beachten:



Zur Erinnerung an Rosamunde Pilcher



Herzkino 20.15 Rosamunde Pilcher: Die Braut meines Bruders (VPS 20.14) (Text und weitere Angaben s. 3.3.2019)



("Frühling - Lieb mich wenn du kannst" verschiebt sich auf So., 17.2.2019. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 8/19



So., 17.2.



Bitte Programmänderung beachten:



Herzkino 20.15 Frühling - Lieb mich, wenn du kannst (Text und weitere Angaben s. 10.2.2019)



("Frühling - Das verlorene Mädchen" verschiebt sich auf So., 24.2.2019. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)







Woche 9/19



Sa., 23.2.



Bitte Folgenänderung beachten:



12.15 Der Landarzt Bitteres Ende (Text und weitere Angaben s. 9.2.2019)



13.00 Der Landarzt Zitterpartie (Text und weitere Angaben s. 9.2.2019)



Die weiteren Folgen der Serie verschieben sich wie folgt:



Sa., 9.3.2019, 12.15 Uhr Amtshilfe



Sa., 9.3.2019,.13.00 Uhr Den eigenen Weg gehen Sa., 23.3.2019, 12.15 Uhr Himmlische Zeichen Sa., 23.3.2019, 13.00 Uhr Entführt



So., 24.2.



Bitte Programmänderung beachten:



Herzkino 20.15 Frühling - Das verlorene Mädchen (Text und weitere Angaben s. 17.2.2019)



("Frühling - Sand unter den Füßen" verschiebt sich auf So., 3.3.2019. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 9/19



So., 24.2.



Bitte Folgenänderung beachten:



10.15 Meine wunderbare Familie Einmal Ostsee und zurück (Text und weitere Angaben s. 10.2.2019)



Woche 10/19



So., 3.3.



Bitte Programmänderung beachten:



Herzkino 20.15 Frühling - Sand unter den Füßen (VPS 20.14) (Text und weitere Angaben s. 23.2.2019)



(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Rosamunde Pilcher: Die Braut meines Bruders" wird auf So., 10.2.2019, 20.15 Uhr vorgezogen.)







Woche 11/19



So., 10.3.



Bitte Folgenänderung beachten:



10.15 Meine wunderbare Familie Alle unter einem Dach (Text und weitere Angaben s. 24.2.2019)



(Meine wunderbare Familie: Hochzeitsvorbereitungen verschiebt sich auf So., 24.3.2019, 10.15 Uhr)



