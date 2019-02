Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Platz 1 ist erneut die Spitzenplatzierung, die NORMA beim großen Bio-Qualitätstest der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zum zehnten Mal in Folge erreicht hat. Schon neunmal hat sich der bundesweite Discounter zuvor die absolute Top-Position gesichert.



NORMA liegt seit 2010 beim DLG-Bio-Qualitätstest ausnahmslos vorne und hat die meisten Medaillen für seine Bio-Lebensmittel erobert - auch zuletzt bei der Biofach 2018 wurde NORMA mit 249 Medaillen als Gesamtsieger mit der höchsten Bio-Kompetenz ausgezeichnet. Auf der am kommenden Mittwoch (13. Februar) im Nürnberger Messegelände startenden Biofach 2019 kann NORMA zum zehnten Mal in Folge die Konkurrenten aus dem deutschen Handel auf die nachfolgenden Ränge verweisen. Mit insgesamt 251 DLG-Medaillen, davon allein 192mal Gold, liegt NORMA mit seinen Bio Sonne-Bioprodukten auf Platz 1.



Das seit über 50 Jahren erfolgreiche Unternehmen hat zudem alle Kompetenzfelder rund um die nachhaltigen NORMA-Warenwelten beständig optimiert. So können sich die Kunden nicht nur auf die Spitzenqualität der inzwischen deutlich zum Teil über 200 Bio-Lebensmittel verlassen, sondern auch auf die verknüpften Umweltschutz-Strategien. Zu den vielen Maßnahmen, die zielstrebig umgesetzt werden, gehören etwa die überall in den NORMA-Filialen eingeführten Graspapier-Einkaufstüten oder Umverpackungen für nachfragestarke Obst & Gemüse-Artikel, die jetzt ebenfalls aus umweltfreundlichem Graspapier bestehen.



Überhaupt spielt der rasche Verzicht auf Kunststoff in den NORMA-Nachhaltigkeits-Prinzipien eine große Rolle, unter dem Motto "Verringern, wiederverwerten und recyceln" wird Plastik in allen Verpackungs- und Umverpackungsarten quer durch die NORMA-Sortimente konsequent abgebaut. Zu den aktuellsten Beispielen zählen die soeben umgestellten Bio-Fairtrade-Bananen der Eigenmarke Bio Sonne: Unter Verzicht auf die bisherige Umverpackung hat das Bananen-Gebinde jetzt nur noch eine kleine Banderole, die gleichzeitig über die Herkunft und Nachhaltigkeit informiert. Im Ergebnis spart der NORMA-Kunde mit jeder Kaufentscheidung für dieses Bio- Fairtrade-Bananen-Gebinde 50 Prozent des zuvor verwendeten Kunststoff-Verpackungsmaterials ein.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de