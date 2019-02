New York (www.aktiencheck.de) - Ugo Lancioni, Head of Global Currency bei Neuberger Berman, hat in seinem aktuellen Marktkommentar analysiert, welche Konsequenzen die zur Debatte stehenden Brexit-Lösungen auf den Pfund und auf Aktien haben könnten. Jede Woche scheine im britischen Unterhaus ein neues Verfassungsdrama aufgeführt zu werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...