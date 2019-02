Das amerikanische Kosmetikunternehmen Coty Inc. (ISIN: US2220702037, NYSE: COTY) zahlt weiterhin eine vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar je Aktie, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. März 2019 (Record date: 28. Februar 2019). Auf das Gesamtjahr gerechnet beträgt die Ausschüttung 0,50 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 7,06 US-Dollar (Stand: 7. Februar 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite ...

