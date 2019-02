Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt blicken Anleger auf eine eher ruhige Handelswoche zurück, so die Börse Stuttgart.Die Aufregung im Zuge der jüngsten FED-Sitzung habe sich gelegt und aus fundamentaler Sicht habe es ebenfalls kaum marktbewegende Nachrichten gegeben. Es sei ein wenig "Business as usual" in der zurückliegenden Handelswoche gewesen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...