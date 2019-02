Die Gewinnwarnung von Leoni hat die DZ Bank für die weitere Kursentwicklung bei dem Autozulieferer und Kabelspezialisten vorsichtig gestimmt. Analyst Michael Punzet nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Anlageurteil "Kaufen" zurück und rät nur noch zum "Halten" des Papiers. Den fairen Wert der Aktie sieht er nun bei 24 Euro statt wie bisher bei 38 Euro. Nach ihrem Kursrutsch wegen der Gewinnwarnung steht die Aktie am Freitag unter 23 Euro.

"Wir haben unsere Schätzungen nach der aktuellen Gewinnwarnung für 2019 und die Folgejahre deutlich reduziert", führte er aus. Für das angelaufene Jahr habe er zudem Restrukturierungsaufwendungen von 25 Millionen Euro berücksichtigt.

Punzet verwies dafür auf eine 2018 deutlich verfehlte Ergebnisprognose und ein zugleich weit unter den Analystenschätzungen liegendes Ziel für 2019. Das operative Ergebnis (Ebit) erwartet Leoni dann zwischen 100 bis 130 Millionen Euro. Er und auch der Konsens hätten hier bislang mit etwa 200 Millionen Euro gerechnet. "Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird zudem die mittelfristige Zielsetzung nicht erreicht", monierte Punzet.

Die geringe Vorhersehbarkeit der aktuellen Geschäftsentwicklung sowie fehlende Details zum angekündigten Strategie-Programm dürften bei der Leoni-Aktie nachhaltig auf die Stimmung drücken.

