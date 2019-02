Sollten hochbezahlte Manager auf ihre Rente verzichten? Unternehmer Herrenknecht tut das laut eigener Aussage. Siemens-CEO Kaeser erklärte auf einer WirtschaftsWoche-Veranstaltung, dass auch er sich das vorstellen könne.

"Soziale Verantwortung in bewegten Zeiten" - so lautete das Motto einer Rede von Siemens-CEO Joe Kaeser. Er hielt sie auf dem diesjährigen Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall und machte dabei sicherlich vielen der versammelten Unternehmer Mut. Und zwar mit Sätzen wie: "In Deutschland gab es schon Gründer, als es im Silicon Valley nicht einmal Garagen gab." Oder: "Unsere industrielle Basis ist ein Schatz, um den uns im Grunde die ganze Welt beneidet."

Nach der Rede erhielt Kaeser gar Standing Ovations. Das im Programm angekündigte Thema "soziale Verantwortung" sollte allerdings erst im anschließenden Gespräch Kaesers mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli so richtig hochkochen. Nämlich als es um die Rente hochbezahlter Manager ging.

Auslöser dafür war ein deutscher Weltmarktführer: Das Familienunternehmen Herrenknecht aus der Gemeinde Schwanau in Baden-Württemberg - führendes Unternehmen in der Tunnelvortriebstechnik mit einem Umsatz von knapp 1,25 Milliarden Euro. Dessen Gründer und Vorstandsvorsitzender Martin Herrenknecht verriet kürzlich im Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...