Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Total SA von 57,00 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte Nettoergebnis liege etwas über dem Konsens, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet, dass die Investitionen in diesem Jahr sinken werden. Er rechne ferner damit, dass die Produktion den Aufwärtstrend beibehält und auch im kommenden Jahr steigt. Die Dividenden des Öl- und Gaskonzerns dürften ebenfalls weiter zulegen./hosmra/la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-02-08/14:50

ISIN: FR0000120271