Triesen (ots) - Liechtensteiner AG macht möglich, was Kryptomärkten fehlt: endlich überall mit Kryptogeld bezahlen - online wie offline



Was für viele Besitzer von Kryptogeld derzeit noch wie Science Fiction klingt, wird in Kürze durch das Unternehmen NOBOBOX zur Realität. Damit jeder immer und überall mit Kryptowährungen zahlen kann, verfolgen die Macher von NOBOBOX zwei Wege. Einerseits punktet das Start-up auf Konsumentenseite mit seiner NOBOCARD hybrid, einer sowohl physischen als auch virtuellen Debit- und Kreditkarte, mit absolut neuen Services. NOBOBOX transformiert vollkommen automatisch die verwendete Kryptowährung in das vom Händler gewünschte Bezahlgeld. Somit verbindet diese Karte die herkömmlichen Zahlungsgewohnheiten mit der Kryptowelt. Andererseits wird aus Sicht der Verkäufer auf ein innovatives Plug-In namens PLUG'N'PAY gesetzt, welches nahezu jedem Online-Shopbetreiber helfen wird, die gängigsten Altcoins zu akzeptieren und damit neue Märkte und Zielgruppen zu erobern.



Seit etwa zwei Jahren arbeitet ein zwanzigköpfiges Gründer- und Entwicklerteam an der Umsetzung dieser erfolgversprechenden Idee des Kryptoshoppings. Mit einem geplanten Initial Token Sale (ITS) verspricht NOBOBOX allen Erwerbern der herausgegebenen NOBOTOKEN an der einzigartigen Erfolgsgeschichte teilzuhaben. NOBOTOKEN können ab dem 10. Februar 2019 durch Tausch gegen Ethereum (ETH) direkt über www.nobobox.com bezogen werden. Der Token selbst basiert auf dem technischen Standard ERC-20 und sorgt damit für die Sicherheit, welche sich bei vielen anderen Krypto-Token bewährt hat. Weitere Informationen zum ITS, zu den Vorhaben der NOBOBOX® AG sowie das Whitepaper sind unter www.nobobox.com erhältlich.



Kontakt: presse@nobobox.com Danny Krauspenhaar | CEO danny.krauspenhaar@nobobox.com +49 175 1279990