Die Aktie von Dialog Semiconductor muss nach den Verlusten vom Donnerstag auch am Freitag leichte Abschläge hinnehmen. Es geht um rund 1,4 Prozent nach unten. Damit ergibt sich auch auf Wochenbasis eine rote Kerze. Es ist die erste rote Kerze in diesem Jahr, denn in den Wochen zuvor konnte die Aktie Kursgewinne von mehr als 30 Prozent erzielen.

Dementsprechend sind die Abschläge bloß als Gewinnmitnahmen zu klassifizieren und kein Grund sich Sorgen zu machen. Der Aufwärtstrend, der bereits seit ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...