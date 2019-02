Hier sehen wir den Beginn einer Aufwärtsbewegung, die aber nun durch die starke Abwärtsbewegung beeinträchtigt wurde. Dabei kletterte der Kurs nun schon wieder auf ca. 39 US Dollar nach oben. Die Durchschnittslinien liegen nun wieder unter dem Kurs und unterstützen diesen. Die Linien der Slow Stochastik lagen zuletzt wieder im überkauften Bereich. Nun kamen sie durch ein Verkaufssignal wieder in den neutralen Bereich. Das Momentum zeigt eine Kaufdivergenz an. Zudem zeigt sie an, dass der Aufwärtstrend ... (Johannes Weber)

