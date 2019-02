Berlin (ots) - Zu den heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Exportzahlen für das Jahr 2018 äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Der Gegenwind wird rauer"



"Der erneute Exporterfolg deutscher Unternehmen sollte niemanden täuschen. Der Gegenwind wird rauer. Die Bundesregierung muss in Deutschland mehr Mut zu echten Reformen zeigen. Sie muss ihre Politik zukunftsorientierter gestalten, um den Erfolg der deutschen Wirtschaft abzusichern. Die Ungeduld in den Unternehmen ist enorm.



Der Weltwirtschaft stehen unruhigere Zeiten bevor. Berlin und Brüssel müssen vor allem auf die USA und China einwirken, um den Handelskonflikt der beiden Nationen nicht eskalieren zu lassen. Ein harter Brexit wäre eine schwere Hypothek für die Entwicklung des deutschen Außenhandels. Dem weltweit zunehmenden Protektionismus muss der Abschluss von EU-Handelsabkommen mit gleichgesinnten Partnern entgegengesetzt werden. Das Europäische Parlament sollte nun zügig das Abkommen mit Singapur beschließen. Die deutsche Industrie erwartet darüber hinaus mehr politisches Engagement für eine Stärkung und Reform der Welthandelsorganisation WTO."



