Der USD/CAD ist aus seiner asiatischen Konsolidierung nach unten ausgebrochen und so findet der Handel nach den kanadischen Arbeitsmarktdaten unter 1,3250 statt. Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Zahl der Beschäftigten in der kanadischen Wirtschaft im Januar um 67K zulegte, was wesentlich besser war als die Prognose, aber der Anstieg ...

