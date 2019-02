=== M O N T A G, 18. Februar 2019 *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 19. Februar 2019 06:45 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H, Melbourne *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 09:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Verkündungstermins zur Abgasthematik *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 10:00 DE/Digitising Europe Summit, u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel, Vodafone-CEO Read, Berlin 10:00 DE/Osram Licht AG, HV, München *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** - GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London M I T T W O C H, 20. Februar 2019 *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bad Homburg 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK), München *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 4Q, Bilbao 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Januar *** - FR/Strafgericht, Urteil im Steuerbetrugsprozess gegen UBS, Paris D O N N E R S T A G, 21. Februar 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich *** 07:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), ausführliches Jahresergebnis und Veröffentlichung Strategieplan 2019-2021, Rom *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach *** 07:40 FR/Orange SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) 08:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 24. Januar *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie *** - DE/Hochtief AG, BI-PK, Düsseldorf - RU/Treffen von Russlands Staatschef Putin und Israels Ministerpräsident Netanjahu zu Syrien, Moskau F R E I T A G, 22. Februar 2019 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale 07:25 DE/RIB Software SE, Jahresergebnis, Stuttgart 07:40 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Februar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar - EU/Ratingüberprüfungen für Bosnien und Herzegowina (Moody's), Georgien (Fitch), Italien (Fitch), Litauen (S&P), Niederlande (Moody's), Schweden (S&P), Schweiz (S&P), Ungarn (Fitch) S O N N T A G, 24. Februar 2019 - EG/Gipfeltreffen der EU mit der Arabischen Liga (bis 25.2.), Scharm-el-Scheich ===

