Der Kurs der Ford Aktie liegt in einem Abwärtstrend. Dabei kam es zuletzt zu einer Abwärtsbewegung. Die gleitenden Durchschnitte liegen über dem Kurs als Widerstände. Allerdings liegt die GD-Linie (38) noch unter dem Kurs als Unterstützung. Nun sieht es so aus, als ob der Kurs auch diese noch verlassen wird. Der Wert je Aktie liegt derzeit bei rund 8 US Dollar. Die Slow Stochastik liegt im neutralen Bereich und hat ein Verkaufssignal gebildet. Dabei scheint nun eine Abwärtsbewegung weiterzugehen.

