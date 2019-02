- Bundesregierung drängt auf Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank- Abwärtsdynamik lässt beim DE30 nach- Wirecard versucht sich vom gestrigen Rückgang zu erholenAktien aus Europa werden nach den ersten beiden Stunden der europäischen Sitzung gemischt gehandelt. An der italienischen Börse sind deutliche Kursgewinne zu verzeichnen, während Aktien aus Spanien und Belgien am stärksten unterlegen sind. Der Chemiesektor führt die Gewinne an, während Bau- und Telekommunikationsunternehmen zu den größten Nachzüglern gehören. Der DE30 notiert weiterhin unter der kürzlich gebrochenen, nach oben geneigten Trendlinie. Der deutsche Leitindex erreichte die Unterstützungszone im Bereich von 10.980 bis 11.060 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...