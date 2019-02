Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat erleichtert auf den Kompromiss der EU-Staaten zur russisch-deutschen Erdgaspipeline Nord Stream 2 reagiert. "Es ist sehr wichtig, dass Frankreich und Deutschland gemeinsam vorgegangen sind, dass wir uns nicht zerstritten haben über dieses Thema", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Niedernhausen in Hessen am Rande seiner "Netzausbaureise". Dies zeige, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit funktioniere.

"Wir brauchen eine sichere Energieversorgung, wir brauchen eine sichere Gasversorgung, wir brauchen auch Versorgungsunabhängigkeit, damit wir nicht erpressbar sind. Das alles können wir leisten", sagte der Minister. Der Kompromiss zeige, dass Europa handlungsfähig sei. Bei Nord Stream 2 seien sehr viele Interessen im Spiel, kommerzielle Interessen, aber auch sicherheitspolitische Interessen.

Die am Freitag in Brüssel ausgehandelte Einigung sieht nach Angaben von Diplomaten vor, über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen für die Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland zu erlassen. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Projekt dadurch nicht bedroht wird./hoe/DP/men

