Frankreich sieht den EU-Kompromiss zur russisch-deutschen Erdgaspipeline Nord Stream 2 als einen diplomatischen Erfolg an. Die Einigung erlaube es, das Vorhaben unter europäische Kontrolle zu stellen, berichteten Élyséekreise am Freitag in Paris. Frankreich habe sich bereits am Donnerstag mit Deutschland verständigt. Berlin, das lange gegen eine europäische Aufsicht gewesen sei, habe sich erheblich bewegt. "Eine deutsch-französische Krise gibt es nicht."

Die ausgehandelte Einigung sieht vor, über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen zu erlassen. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Projekt dadurch nicht bedroht wird.

Aus der Pariser Machtzentrale wurden Interpretationen zurückgewiesen, wonach Frankreich vor der Brüsseler Abstimmung über neue Regeln beim Gastransport seine Haltung geändert habe. "Das Thema wurde seit langem zwischen Deutschland und Frankreich debattiert", hieß es aus den Kreisen. "Wir haben immer auf unsere Bedenken hingewiesen, ohne diese Gespräche auf dem Marktplatz zu führen." Paris sorgt sich vor allem vor einer potenziell übergroßen Abhängigkeit Europas vom russischen Gas.

Staatschef Emmanuel Macron werde nicht zur Münchener Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche reisen, weil er unter anderem im Inland mit der nationalen Reformdebatte sehr beschäftigt sei. Es sei für ihn nicht möglich gewesen, den Termin in Deutschland wahrzunehmen. "Es gibt kein Desinteresse." Macron werde sich noch im laufenden Monat zu Europa äußern und Vorschläge machen. Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass Macron nicht zu dem Toptreffen kommen wird./cb/DP/men

