Die Politik Donald Trumps sorgt die Deutschen mehr als Russlands Präsident Putin. Über die Konsequenzen des Endes des INF-Vertrags herrscht Uneinigkeit.

Die Deutschen verlieren Umfragen immer mehr Vertrauen in die Schutzmacht USA unter Präsident Donald Trump. In einer am Freitag veröffentlichten Civey-Erhebung für den Verein Atlantikbrücke bezeichneten 42,3 Prozent der Befragten China als den verlässlicheren Partner als die USA.

Nur 23,1 Prozent vertreten die Meinung, dass es umgekehrt sei. Laut ZDF-Politbarometer sorgen sich ...

