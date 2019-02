Hamburg (ots) -



Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press und die Deutsche Presse-Agentur rücken enger zusammen: Ein neues gemeinsames Angebot für den spanischsprachigen Markt beinhaltet rund 300 Nachrichtenstücke pro Tag plus verknüpfte Fotos und Videos. Insbesondere in Lateinamerika als zentralem Markt für die Kooperation wollen beide Partner mit aktueller Berichterstattung sowie mit Inhalten aus Sport, Wissenschaft, Gesundheit und Technologie punkten.



"dpa und Europa Press arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich im Text- und Bildbereich zusammen. Wir wollen mit unserem neuen Angebot bestehende Kunden überzeugen und gemeinsam mit Europa Press weitere Bezieher hinzugewinnen", kündigt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung, an. "Europa Press ist nach den notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen, die wir Ende des vergangenen Jahres bei unserem spanischsprachigen Textdienst durchführen mussten, mit dem Vorschlag einer engeren Zusammenarbeit an uns herangetreten", so Peter Kropsch weiter. Die dpa hat im vergangenen Jahr ihren Spanischen Dienst grundlegend umstrukturiert und dabei Standorte in Madrid und Buenos Aires geschlossen.



"Durch die Kooperation erhält Europa Press Zugang zu einer breiten Palette internationaler Inhalte von dpa, was unsere Nachrichtendienste für den spanischen Heimatmarkt verbessert", erklärt Asís Martín de Cabiedes, Exekutivpräsident von Europa Press. "Gleichzeitig kombinieren zwei der größten privaten europäischen Nachrichtenagenturen ihre jeweiligen Produkte in spanischer Sprache zu einem Service mit hohem Nutzwert für die Medien in Lateinamerika".



dpa beliefert Europa Press künftig mit internationalen Diensten und bietet damit Zugang zur Berichterstattung von mehr als 160 weltweiten Korrespondentenbüros sowie zum internationalen Fotoangebot der Nachrichtenagentur. dpa bezieht gleichzeitig die multimediale Produktion von Europa Press für die Verwendung in ihren deutsch-, englisch-, arabisch- und spanischsprachigen Angeboten. Beide Agenturen werden zudem in Madrid eine Bürogemeinschaft eingehen.



Bereits seit mehr als zwei Jahren trägt die Europa Press mit ihrer Fotoproduktion zum internationalen Teil des dpa-Bildfunks bei und stellt Spanien-Nachrichten für das dpa-Büro in Madrid bereit. Zudem leistet dpa für Europa Press verschiedene Carrier-Dienste in Lateinamerika. Weiterhin versorgen beide Partner bereits seit geraumer Zeit spanische Behörden mit gemeinsamen Dienstleistungen.



Über dpa:



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).



Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch) Social Web: www.dpa.com/de/social-media



Über Europa Press:



Europa Press ist die größte private Nachrichtenagentur Spaniens. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und zählt mehr als 400 Mitarbeiter mit flächendeckender Präsenz in Spanien. Europa Press beliefert rund 2000 Medien, Institutionen und Unternehmen mit Text-, Bild- und Videodiensten und führt unter www.europapress.es eines der führenden Nachrichtenportale in Spanien.



