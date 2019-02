In dieser Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Öl, Gold, Kakao, EMISS. ÖL (OIL): - Der Ölpreis stieg im Januar um 18%, der größte monatliche Anstieg in diesem Monat überhaupt- Die USA erwägen die Freigabe ihrer strategischen Ölreserven aufgrund geringerer Einfuhren aus Venezuela- Die kanadische Provinz Alberta kürzt wie bereits angekündigt ihre Ölproduktion, die kanadischen Ölpreise könnten aufgrund eines Rückgangs der Rohölimporte aus Venezuela noch stärker steigen- Die Mehrheit der Prognosen geht davon aus, dass die Rohölproduktion in Venezuela von 1,2 auf 0,9 Mio. Barrel pro Tag sinken wird; außerdem gehen die Prognosen für die Exporte Venezuelas von einem Rückgang auf 0,4 Mio. Barrel pro Tag ausDie Rohölimporte aus Venezuela dürften ...

