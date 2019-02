Ein Vorstand der staatlichen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft, die sich gerade von der ÖBIB auf ÖBAG umwandelt, kann in mehreren Aufsichtsräten von Beteiligungstöchtern sitzen. In Summe dürfen es bis zu 12 Aufsichtsratssitze werden. Eine Ämterkumulierung wie in früheren Zeiten soll aber nicht mehr möglich sein.In einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...