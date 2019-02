Ein neuer Tag, (mindestens) eine neue Meldung im Kontext der Wirecard (WKN: 747206)-Aktie. Nachdem bereits seit einigen Handelstagen immer mal wieder stückchenweise neue Vorwürfe seitens der Financial Times an Wirecard gerichtet werden, gab es auch heute eine neue, spannende Wendung in der Causa Wirecard. Wie auch am Freitag dieser Woche nun berichtet wird, werden derzeit die Büros des Wirecard-Ablegers in Singapur von der örtlichen Polizei durchsucht. Den Investoren scheinen diese Neuigkeiten zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...