Durch eine 3-D-Rekonstruktion wurden zwei neue Verdächtige im Fall des ermordeten Menschenrechtsanwalt ausfindig gemacht: zwei Polizisten.

Im Fall des ermordeten kurdischen Menschenrechtsanwalts Tahir Elci sind brisante Informationen aufgetaucht. Der prominente Anwalt und Friedensaktivist war im November 2015 während einer Rede in der Stadt Diyarbakir in der Südost-Türkei erschossen worden - angeblich von Mitgliedern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, wie die Regierung verlauten ließ. Nun will aber die als seriös geltende Recherchegruppe "Forensic Architecture" von der Goldsmiths-Universität in London mit einer detaillierten Untersuchung herausgefunden haben, dass Elci vermutlich von Polizisten erschossen wurde.

Elcis Tod hatte damals den Konflikt des Staates mit den kurdischen ...

