Aktuell befinden wir uns hier in einem Abwärtstrend. Allerdings liegen die gleitenden Durchschnitte als Widerstände über dem Kurs. Der aktuelle Wert liegt nun bei rund 92 Euro. Die Slow Stochastik kam durch ein Verkaufssignal im neutralen Bereich in den überverkauften Bereich, wobei es hier auch schon wieder zu einem Kaufsignal kam. Das Momentum zeigt an, dass der Abwärtstrend weiter beschleunigt wurde.

Der Abwärtstrend geht auch im 4 Stundenchart weiter!

Hierbei liegen alle SMAs mittlerweile ... (Johannes Weber)

