Zürich - Die Bau- und Immobilienwirtschaft setzt sich intensiv mit dem digitalen Wandel auseinander. Die Auswertung «Top 10 Digital Real Estate» präsentiert die initiativsten Projekte der Schweizer Branche. Dieses Jahr sorgen sowohl Vorstösse von Startups - quasi aus den Experimentierlabors - als auch die Innovationen von grossen Unternehmen für frischen Wind.

Die Auszeichnung «Digital Top 10» zeigt, welche neuen Tools die Schweizer Immobilienwirtschaft voranbringen. In einem ersten Schritt wählte eine Expertenjury aus über 50 Eingaben und Cases die «Top 10» aus. Erstmals wurde zusätzlich ein Publikumsvoting durchgeführt: Auswählen konnte man die vier «Cases» bzw. Innovationen, die am 5. Digital Real Estate Summit vom 5. März 2019 vorgestellt werden. Beim Voting gingen über 3'000 Stimmen ein. Die Favoriten des Publikums sind bonacasa, SBB, Siemens und Wüest Partner. Alle weiteren Cases mit dem Prädikat «Top 10» werden am Summit im Plenum vorgestellt.

Übersicht Digital Top 10 Real Estate 2019:

Bonacasa / Smart Living Loft: integraler Ansatz für vernetztes, intelligentes Wohnen. Credit Suisse Asset Management / Bürokonfigurator: Dank intelligenter Software definieren Mietinteressenten das gewünschte Bürolayout und bekommen unverzüglich ein konkretes Angebot. Implenia / Screening: Eigenentwicklung von Implenia, die eine automatisierte, detaillierte Potenzialanalyse von Parzellen ermöglicht. Leicom / ELIOT die IOT-Plattform: umfassendes Management und Monitoring von Gebäuden, mit Hilfe von «Machine Learning» . RAI Lab @ Raiffeisen / «Luna»: Augmented Reality-App, über Sprachsteuerung lässt sich ein Haus entwerfen, gestalten und eine Preisschätzung erstellen. SBB / AR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...