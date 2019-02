Der Kurs liegt in einem Aufwärtstrend. Dabei liegt uns ebenfalls im Moment eine Aufwärtsbewegung vor, die aufgrund der Abwärtsbewegung immer noch nicht an dem vorherigen Hoch vorbeigekommen ist. Die gleitenden Durchschnitte sind nun auch keine Widerstände mehr, sondern sie dienen alle als Unterstützungen. Die Slow Stochastik ist mittlerweile im überkauften Bereich angekommen. Daher konnte nun schon wieder ein Verkaufssignal gebildet werden. Das Momentum zeigt an, dass der Aufwärtstrend weiterhin ... (Johannes Weber)

