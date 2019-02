Der Hedgefonds Odey Asset Management verdient kräftig am Kursbeben bei Wirecard, er setzt auf fallende Kurse. Wer ist der Shortseller, der gegen den Münchener Dax-Konzern wettet?

Zumindest ein Gewinner des Wirecard-Aktienbebens an der Börse steht bereits jetzt fest: Robin Crispin William Odey. Der Hedgefondsmanager wettet gegen den Münchener Zahlungsdienstleister und setzt darauf, dass die Wirecard-Aktie fällt. Dafür hat sein Hedgefonds Odey Asset Management die Aktie leerverkauft. Er leiht sich die Papiere bei Banken oder Fondsgesellschaften und verkauft sie dann weiter. Fällt der Kurs der Wirecard-Aktie dann tatsächlich, kann Odey sie günstiger kaufen und zurückliefern. Laut Bloomberg hat Odey allein nach dem ersten Kurseinbruch am Mittwoch vergangener Woche 18 Millionen Dollar verdient.

Seit der vergangenen Woche gleicht der Kurs der Wirecard-Aktie einer Berg- und Talfahrt. Am 30. Januar stürzte das Papier erstmals um bis zu 24 Prozent ab, nachdem die "Financial Times" einen Artikel mit Betrugsvorwürfen veröffentlicht hatte. Darin heißt es, ein Manager des Zahlungsdienstleisters in Singapur werde verdächtigt, Verträge vordatiert zu haben, es bestehe auch ein Verdacht wegen Geldwäsche. Wirecard dementiert bis heute die Vorwürfe. Am 1. Februar legte die FT nochmals nach, bekräftigte ihre Vorwürfe, die Aktie schmierte erneut ab. Gleiches passierte am Donnerstag. Wieder bekräftigt die FT, ein Wirecard-Manager habe Kollegen in Singapur gezeigt, wie sie Bücher manipulieren und Umsätze vortäuschen können. Der Börsenwert des Münchener Dax-Konzerns ist um mehr als neun Milliarden Euro geschrumpft.

Immer mit dabei: Odey Asset Management. Laut ...

