Halbleiter-Design beschert Cadence ein Gewinnplus, Rubelbonds profitieren von höheren Gaspreisen und Anleihenfonds für Schwellenländer holen mehr Zinsen raus. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Cadence Design Systems - Konzentriert in die Zukunft investieren

Halbleiter werden immer komplexer und ihre Zyklen immer kürzer. Der Einsatz ausgereifter Software, im Fachjargon Electronic Design Automation (EDA) genannt, ist unverzichtbar im Produktionsprozess von Chipherstellern - vom Entwurf und der Überprüfung der Funktionsfähigkeit über die Prozessoptimierung bis hin zur Fertigung und Verpackung.

Das verkürzt den Zeitraum vom Entwurf bis zur Marktreife. Wer im Chipgeschäft den Anschluss nicht verlieren will, kann es sich nicht leisten, seine Investitionen in EDA zu kürzen - ganz unabhängig vom Lauf der Konjunktur. Auf EDA entfallen etwa zehn Prozent der Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Davon profitieren die Anbieter dieser Werkzeuge.

Weiteres Plus: Die EDA-Branche ist stark konzentriert. Führender Anbieter ist Cadence Design Systems aus San José im US-Bundesstaat Kalifornien. Dahinter folgen der heimische Wettbewerber Synopsys und Siemens. Der deutsche Technologiekonzern kaufte 2016 für 4,5 Milliarden Dollar das US-Softwareunternehmen Mentor Graphics. Allein diese drei Unternehmen kontrollieren etwa drei Viertel des Marktes.

Todd Ahlsten, Top-Fondsmanager beim Vermögensverwalter Parnassus Investments in San Francisco, rechnet für Cadence in den nächsten Jahren mit acht Prozent Erlöswachstum pro Jahr und einem jährlichen Gewinnwachstum von zehn Prozent. Die operative Gewinnmarge werde dann von heute knapp 30 auf deutlich über 30 Prozent zulegen. Cadence ist auf Nettobasis schuldenfrei. Der Kauf der Aktie sollte sich langfristig als lukratives Investment herausstellen.

Aktientipp 2: Atoss - Programm für gesundes Wachstum

Seit Januar gelten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Personaluntergrenzen. Je nach Anzahl von Patienten und Pflegefällen müssen in einzelnen Abteilungen und Zeitphasen bestimmte Mitarbeiter vor Ort sein. Dies in großen Häusern zu koordinieren und zu dokumentieren ist aufwendig und nur mit IT zu schaffen. Deshalb steigt die Nachfrage nach Planungs- und Personalsoftware wie dem auf die Gesundheitsbranche zugeschnittenen Programm Medical Solution von Atoss.

Für Anleger steckt darin eine vielversprechende Wachstumsstory. Seit 13 Jahren erhöht der Spezialist für Software zum effizienten Einsatz von Personal - Workforce Management genannt - in jedem Jahr seinen Umsatz. Mehr als 5500 Unternehmenskunden hat Atoss; darunter bekannte Namen wie Aldi Süd, Coca-Cola oder Sixt.

Um mehr als zehn Prozent pro Jahr legt der weltweite Markt für Workforce Management derzeit zu. Treibende Kraft ist die Automatisierung und Digitalisierung in vielen Unternehmen. Der deutliche Zuwachs im Auftragseingang spricht dafür, dass Atoss in diesem Jahr seinen Umsatz um mehr als zehn Prozent in Richtung 70 Millionen Euro erhöhen kann. Besonders stark legt das Vermietgeschäft via Internet zu. Statt zu Einmalzahlungen kommt es hier eher zu einem stetigen Geldfluss; das glättet den Geschäftsverlauf. Angesichts stabiler Margen sollte der Nettogewinn in diesem Jahr erstmals mehr als zwölf Millionen Euro erreichen.

Atoss-Aktien sind ein Spezialinvestment für kleinen Einsatz, das sich dank Wachstum und solider Finanzierung als Langfristanlage eignet.

Aktientipp 3: Ball Corporation - Die Dose macht das Rennen

Aluminiumdosen sind rostfrei, bleiben unter Druck dicht und besitzen ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Zudem sind sie am Ende ihres Lebenszyklus ohne Qualitätsverlust vollständig recycelbar. Dies macht sie zum bevorzugten Verpackungsmaterial für die Getränkeindustrie.

Gut vier Milliarden Pfund legte der US-Konzern Ball Corporation 2016 für den britischen Wettbewerber Rexam auf den Tisch. Das 1880 gegründete Unternehmen aus Broomfield im US-Bundesstaat Colorado stieg damit zum weltweit führenden Getränkedosenhersteller auf. In Nordamerika kommt Ball auf einen Marktanteil von 60 Prozent, in Europa auf knapp 70 Prozent, in Brasilien gar auf über 70 Prozent. 2018 wurden 11,6 Milliarden Dollar umgesetzt und vor Steuern und Zinsen 935 Millionen Dollar verdient.

Zwar ändern sich ...

