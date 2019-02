Die Aktie der amerikanischen Hypothekenbank Fannie Mae hat in den letzten Wochen eine eindrucksvolle Rallye hingelegt. Ausgehend von einem Tief bei 0,942 Euro konnte die Aktie bis auf 2,63 Euro ansteigen und so einen Wertzuwachs von 180 Prozent erzielen. Das Hoch wurde am 25. Januar markiert, anschließend kam es zur längst überfälligen Korrektur.

Diese dauert immer noch an und hat den Kurs bis auf 1,95 Euro zurückfallen lassen. Im Bereich von 2,00 Euro scheint sich der Kurs nun zu stabilisieren. ... (Alexander Hirschler)

