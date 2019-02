Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes sind am Freitag im Sog der schwachen Wall Street weiter gesunken. Der EuroStoxx50 gab seine Gewinne ab der Mittagszeit endgültig auf und rutschte ins Minus - er schloss 0,48 Prozent tiefer bei 3135,62 Punkten. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine sehr schwache Vortagesentwicklung an, als er der vorangegangenen Erholungsrally sichtbar Tribut gezollt hatte. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...