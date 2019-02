Die E.ON-Aktie hatte im vergangenen Juli bei 9,93 Euro ein Hoch gebildet und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Bis zum 12. Oktober ermäßigte sich der Kurs auf 8,29 Euro, ehe die Bullen wieder die Führung übernahmen. Sie ließen den Kurs bis zum 20. November auf 9,22 Euro ansteigen und anschließend in eine Seitwärtsbewegung einschwenken. Im Dezember kam es zu einem stärkeren Rücksetzer, ehe ein neuer Aufwärtstrend gestartet werden konnte. Dieser führte am 5. Februar zu einem Anstieg ... (Alexander Hirschler)

