SmartNode VoIP ... Mehr als nur Gerede!

GAITHERSBURG, Maryland, Feb. 08, 2019- ein Hersteller von robusten industriellen Netzwerkausrüstungen mit langjähriger Erfahrung in der Branche - hat mit einem neuen analogen VoIP-Gateway für industrielle Anwendungen erneut eine Innovation vorgestellt.



Als erste Lösung auf diesem Gebiet ist die neue robuste SN4140E Industrial VoIP-Gateway-Serie von Patton ideal für die Bereitstellung von Voice-over-IP-Telefonie im Freien oder Umgebungen, die starken Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, in denen Heizen und Kühlen nicht gesteuert werden können.



Das Gerät kann in Fahrzeugen montiert werden und ist für militärische Anwendungen geeignet. Verschiedene europäische militärische Organisationen haben den SN4140E bereits für Einsatzprüfungen erworben.



Durch das flexible VoIP-Gateway von Patton, das bis zu acht analoge (POTS) FXS- und FXO-Schnittstellen bietet, wird die IP-basierte Sprachübertragung für Anwendungen wie industrielle Automatisierung, Militärkommunikation, Eisenbahnen, öffentliche Verkehrsmittel, öffentliche und private Außentelefone - einschließlich Notruftelefone auf Parkplätzen, entlang von Straßen und Eisenbahnen sowie in unterirdischen Tunneln ermöglicht.



Das industrielle Gateway von Patton ermöglicht die Verbindung und Konvertierung zwischen modernen IP-basierten Sprachnetzen mit SIP (Session Initiation Protocol) und herkömmlichen analogen Telefonen, analogen Telefonanlagen oder PSTN-Leitungen.



"Die industrielle VoIP-Telefonie ist eine neues Grenzgebiet", sagte Burton A. Patton, Executive Vice President bei PATTON. "All-IP bedeutet, dass Sprachendgeräte überall an VoIP angepasst werden müssen - und wir übernehmen die führende Rolle."



Das SN4140E verfügt über ein Gehäuse aus gehärtetem Metall und ist gegen Stöße (IEC 60068-2-27), Vibrationen (IEC 60068-2-6), extreme Temperaturen (-40 bis +70 oC), bis zu 85 % Luftfeuchtigkeit (mit einer konformen Beschichtung optional bis zu 100 %), Kondensation und Frost geschützt. Eine Montage auf DIN-Schienen und in Regalen wird unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt standardmäßig über eine Klemmenleiste mit 12-48 VDC, während ein AC/DC-Adapter mit einem verschraubbaren Steckverschluß mitgeliefert wird.



Der Schutz vor Spannungsspitzen und Überspannung ist gemäß MIL STD 1275 ebenfalls integriert.



In einer in Zusammenhang stehenden Pressemitteilung hat Patton vor kurzem den neuen Patton Cloud Edge Orchestration Servicefür seine VoIP-Gateways der SmartNode-Serie und eSBCs angekündigt, die vor Ort bei Kunden installiert sind.



