US-Präsident Donald Trump will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 27. Februar im neutralen Vietnam treffen. Nukleare Abrüstung in Korea ist das Thema.

Der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll in Vietnams Hauptstadt Hanoi stattfinden. Dies teilte Trump am Freitag über Twitter ...

